

كرمت «جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» أمس الشيخ د.طلال الفهد ضمن جائزة الشخصية الرياضية العربية تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز الرياضة في الكويت والمنطقة العربية بشكل عام، حيث أعرب عقب حفل الختام عن امتنانه لهذا التكريم ولسمو الشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم الذي يعد حافزا له وللجهود التي يبذلها من أجل تطوير الرياضة في منطقة الخليج العربي وعلى الساحة العالمية.



وأضاف انه بعد مشوار طويل في مجال الرياضة على المستوى المحلي والعربي والدولي جاء هذا التكريم المميز من قبل الإمارات وشعبها الكريم، معربا عن أمله في نهوض الرياضة الكويتية في قادم الأيام واعتلاء منصات التتويج ورفع اسم البلاد في المحافل الدولية والعالمية.من جهته، هنأ القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي، الشيخ طلال الفهد بهذه الجائزة التي تقيمها الإمارات ممثلة بالجائزة، قائلا إن تكريم الفهد هو تكريم لكل الرياضيين الكويتيين عموما والرياضة الكويتية بشكل خاص وهو امتداد أيضا للمسيرة الكبيرة التي قام بها سواء على مستوى الرياضة المحلية أو العربية أو الآسيوية.



وأفاد بأن هذا التكريم بلا شك يأتي استكمالا للمسيرة الخالدة للأب الروحي للرياضة الكويتية الشهيد الراحل الشيخ فهد الأحمد الذي قدم الكثير للكويت. وبين أن هذا التكريم يأتي امتدادا لإنجازات سابقة، حيث تم تكريم الشيخ أحمد الفهد قبل 10 سنوات في بداية انطلاق الجائزة، مؤكدا أن الجائزة تعتبر تكريما للكويت والرياضة الكويتية.



كما ثمن الحضور جهود ودور الفهد الريادي في تطوير البنية التحتية الرياضية ودعم الرياضيين الشبان من خلال مشاركته في العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية.