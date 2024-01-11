شهد عام 2023 افتتاح عدة مراكز تكنولوجية وكذلك مراكز خدمات مصر، حيث افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، والمركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، كما قامت بوضع حجر الأساس لمركز خدمات.



وبلغ عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة حتى نهاية 2023 نحو 251 سيارة موزعة على العديد من القطاعات والهيئات منها 53 مشروع خدمات مصر، وخلال العام قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد 18 مركز خدمة متنقل لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كل خدمات القطاع، كما أطلقت وزارتا التخطيط والعدل 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا «خدمات مصر» لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، فضلا عن إطلاقهما إشارة بدء تشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح، كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب العام بروتوكولا لتشغيل 20 مركزا متنقلا لتقديم خدمات النيابة العامة، وإطلاق الوزارة كذلك وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر.