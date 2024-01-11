

القاهرة ـ محمد سامي



وصلت في الساعات الأولى من صباح أمس بعثة منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق السبت المقبل، حيث يستهل مبارياته أمام موزمبيق 14 الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية ثم المواجهة القوية أمام غانا في 18 الجاري وأخيرا كاب فيردي في 22 يناير.



وخاض اللاعبون مرانا مسائيا تحت إشراف فيتوريا في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.



وفي الشأن المحلي، وصل مهاجم النادي الأهلي الجديد الفلسطيني وسام أبو علي إلى القاهرة وخضع للفحص الطبي بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول، ومن المنتظر أن ينتظم في أول تدريب للفريق اليوم الخميس بعد العودة من الراحة السلبية التي منحها المدير الفني السويسري مارسيل كولر للاعبيه.



من ناحية أخرى، حصل المصري البورسعيدي وصيف النسخة الماضية لكأس الرابطة على أول 3 نقاط له بالبطولة بالفوز على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، وفي إطار نفس الجولة كرر طلائع الجيش فوزه السابق بالدوري على زد إف سي بنفس النتيجة 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية.



إلى هذا، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن التعاقد مع الألماني هنريك رودل مدرب الاتحاد السكندري السابق لتولي مهمة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة رجال خلفا للمدرب المصري وائل بدر الذي تولى المهمة مؤقتا بعد استقالة الكندي روي رانا قبل البطولة العربية التي فاز بها منتخب الفراعنة مؤخرا. ومن المقرر أن يصل رودل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مهمته مع المنتخب.