

أعلن نادي توتنهام، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأول، عن تعاقده مع مهاجم لايبزيغ الألماني الدولي تيمو فيرنر حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.



وقال النادي اللندني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «يسعدنا جدا أن نعلن عن التعاقد مع تيمو فيرنر»، مضيفا: «ينضم إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء في الصيف».



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام سيتكفل براتب فيرنر حتى نهاية الموسم، ومن الممكن أن يتعاقد معه بشكل دائم في نهاية الإعارة مقابل مبلغ يقدر بنحو 17 مليون يورو.



وسيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا إلى العاصمة لندن، حيث لعب بألوان الجار تشلسي في الفترة بين 2020 و2022.