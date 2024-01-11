

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات بتعاون القطاعين الخاص والحكومي وتأثير ذلك الأمر على التنمية المجتمعية بصفة عامة وتطوير رياضة الفروسية الكويتية بصفة خاصة التي تضم قاعدة كبيرة من الفرسان والفارسات في كافة المراحل العمرية.



وقال حيات في تصريح صحافي: «هناك تعاون بناء ومثمر شارك فيه القطاع الخاص بجوار القطاع الحكومي المتمثل في الهيئة العامة للرياضة وأيضا دعم ورعاية اللجنة الأولمبية الكويتية ودعم كبير من بنك الكويت الدولي وشركة سافكس الأمر الذي سيحقق قفزة نوعية لرياضة الفروسية الكويتية بما يخدم أبناءنا وبناتنا الممارسين لهذه الرياضة النبيلة».



وعقدت شراكة بين بنك الكويت الدولي وشركة سافكس في المجال الرياضي سيخدم شريحة كبيرة من الرياضيين الكويتيين.



ومن المقرر أن تنطلق بطولة بنك الكويت الدولي لقفز الحواجز KIB/ The STADIUM، في شاطئ المارينا، بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة خلال الفترة من 26 يناير حتى 17 فبراير.



وأوضح مسعود حيات أن التعاون بين بنك الكويت الدولي وشركة سافكس سيكون له بالغ الأثر على تطور الفروسية الكويتية ويشجع الفرسان على المنافسة على تحقيق أفضل النتائج.