

تعرض ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم الى ضربة قوية بإصابة مدافعه الدولي ترنت ألكسندر-أرنولد في ركبته ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.



وأعلن الهولندي بيب ليندرس، مساعد المدرب الألماني للنادي يورغن كلوب، لوسائل الإعلام، أن أرنولد أصيب خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه أرسنال 2-0 في الدور الخامس لمسابقة كأس إنجلترا الأحد الماضي.



وأكمل أرنولد (25 عاما) المباراة حتى نهايتها رغم إصابته لكنه سيغيب لفترة عن «الريدز».



ويمثل غياب الظهير الأيمن المؤثر انتكاسة كبيرة لليفربول متصدر الدوري والذي ينافس أيضا على ألقاب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» والكأسين المحليين (الاتحاد والرابطة).



وجاءت الإصابة في الوقت الذي يفتقد فيه كلوب خدمات المجري دومينيك سوبوسلاي والاسكتلندي أندرو روبرستون واليوناني كوستاس تسيميكاس بسبب الإصابة، الى جانب اثنين من أهم لاعبيه المصري محمد صلاح والياباني واتارو إندو بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية وكأس آسيا (بين 12 الشهر الجاري حتى 13 فبراير).



وقال ليندرس «أولا وقبل كل شيء، هناك بعض الأخبار غير الجيدة، ترنت أصيب بتمدد في ركبته في المباراة الماضية»، مضيفا سيحتاج إلى وقت للتعافي، لقد خضع لفحص وسيغيب لبضعة أسابيع، ولذلك دعونا نرى بعد ذلك.