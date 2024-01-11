صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميما حول الاشتراك في منصة Bloomberg الالكترونية للتدخل في سوق القطع، جاء فيه:



بناء على التوافق بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية على اعتماد منصة «بلومبيرغ» كمنصة إلكترونية للتداول في سوق القطع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 من المحضر 50 بتاريخ 7/9/2023 وقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 406 مكرر/م.م/3 بتاريخ 23/10/2023، وبما انه سيتم فتح الباب امام المشتركين في المنصة للعمل كصناع سوق Market Makers عبر التدخل شارين او بائعين لمصلحة زبائنهم وفقا للتعاميم التي ستصدر عن مصرف لبنان وتحدد شروط وآليات العمل وذلك بالتزامن مع بدء عملية التسعير على منصة Bloomberg الإلكترونية.

ندعو جميع المصارف الراغبة وغير المشتركة لتاريخه ان تتواصل مع الشركة من خلال ممثليها الاقليميين للاشتراك والبدء والتحضير للمشاركة في التدريب الذي سيمكنهم لاحقا من العمل ضمن شروط التعليم ذات الصلة.