أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. ناصر تقي عن خطة الهيئة الخاصة بأعياد الكويت الوطنية التي ستقام في ست حدائق نموذجية وتعنى بتعزيز الثقافة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية لدى الجمهور والمحافظة على البيئة.



وقال تقي لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمهرجانات د. طارق العبيد والمشرف العام للمهرجانات الإعلامي ناصر المهلهل إن جهود الهيئة والجمعية وتعاونهما في هذا الشأن يركزان على العمل من أجل غرس مفهوم الولاء الوطني والشراكة المجتمعية ككل.



وذكر أن مبادرة «السياحة الزراعية المستدامة» بالتعاون مع الجمعية الكويتية للمهرجانات تشكل نقلة نوعية نحو تعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع بالتقدم المجتمعي في الاستدامة وتقديم نموذج متميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة.



وأضاف أن ذلك يتم عبر مبادرات مجتمعية نوعية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة وتحقيق الهدف (السابع عشر) من أهداف التنمية المستدامة بشأن الشراكة المجتمعية وتكوين شراكات ناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تبنى على أهداف ورؤى مشتركة وترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع من أجل التنمية المستدامة.



ونوه بالدعم الكامل لهيئة الزراعة للمبادرة التي أطلقتها الجمعية الكويتية للمهرجانات المعنية بتعزيز «السياحة الزراعية المستدامة» والتي من شأنها دعم المزارع المنتجة وحث المواطنين على الاهتمام بالمنتج الوطني خصوصا أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على وطنه وبيئته.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمهرجانات د.طارق العبيد في تصريح مماثل لـ«كونا» أن الجمعية أخذت على عاتقها السعي التام لإقامة أنشطة وطنية هادفة.



وأوضح العبيد أن هذه الجهود يندرج تحتها التعاون مع هيئة الزراعة وذلك انطلاقا من الحرص المشترك على الارتقاء بالكويت، كل في موقعه، مثمنا اهتمام ودعم الهيئة للجمعية في إقامة العديد من الأنشطة الوطنية الهادفة.



وأشار إلى أن مبادرة الجمعية «السياحة الزراعية» ستأخذ اهتماما كبيرا وحرصا من الهيئة كونها تدعم المنتج الوطني.



يذكر أن الجمعية الكويتية للمهرجانات أطلقت مبادرة تحت اسم «السياحة الزراعية المستدامة» لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني والمزارعين الكويتيين وتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة.