ضمن فعالياته المتجددة والنوعية وغير المسبوقة في عالم صناعة الضيافة، يستقبل معرض هوريكا الكويت الثاني عشر، الذي تقام فعالياته يومي 15 و16 الجاري بالتعاون مع «هوسبيتالتي سيرفيسز» وتنظيم «ليدرز جروب»، غيوم كوفر الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.



وبهذه المناسبة، أوضحت مدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض هوريكا الكويت الثاني عشر نبيلة العنجري، أن كوفر من أفضل الشيفات في فرنسا وعلى مستوى العالم.



ولفتت إلى أنه يتمتع بسيرة مهنية متميزة، حيث قضى أكثر من 25 عاما في قصر الإليزيه، كما أنه صاحب خبرات كبيرة ومتراكمة في عالم الضيافة، وأن تواجد تلك الشخصية ضمن فعاليات المعرض يمثل إضافة كبيرة للعارضين المشاركين من الشركات وممثلي الجهات المختلفة.



وبينت أن كوفر عاصر 4 رؤساء في فرنسا ضمن فترة عمله، وقالت إنه منذ اختياره ممثلا شخصيا للرئيس ماكرون في 2021 قام غيوم كوفر بزيارة العديد من الدول للتعريف وتسويق المطبخ الفرنسي، كما أنه يعد من أفضل المحكمين الدوليين في الحفلات العالمية، مضيفة أن خبرات كوفر ستنعكس إيجابا على المشاركين من ناحية، وسيمنحهم فرصا كبيرة للتعرف عن قرب عن المزايا الكبيرة للمطبخ الفرنسي.



وأوضحت أن المعرض سيشهد حضورا كبيرا ولافتا للسفراء ممثلي البعثات الديبلوماسية في الكويت والشركات العاملة بقطاع الضيافة، بالإضافة إلى فعاليات أخرى متميزة.