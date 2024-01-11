قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إن مشروع «المكشات 2» يعتبر نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت. وأكد الشيخ فراس السعود، في تصريح لـ «كونا» خلال جولة تفقدية لمشروع «المكشات 2» في موقع الجزيرة الشمالية لجسر جابر، ضرورة تذليل كل العقبات وتقديم أفضل ما يمكن ليخرج المشروع بأفضل صورة ممكنة تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بدعم السياحة والترفيه في البلاد. وشدد على حرص «الشؤون» لدعم الأسر المنتجة المنتسبة للوزارة والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية، معتبرا أن مشروع «المكشات 2» بما يمثله من طراز وطني يحاكي التراث الكويتي الأصيل بنكهة حضارية يعد صورة مشرفة تستحق الإشادة والدعم. وأوضح أن هذا المشروع يمثل تعاونا وشراكة متميزة بين العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي تم تخصيص أماكن لها لعرض خدماتها وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لدعم السياحة والترفيه في الكويت.