بداح العنزي



حددت البلدية المشاريع التي يجري تنفيذها وفق الميزانية الجديدة 2024 - 2024، ومن ضمنها مواقف السيارات المتعددة الأدوار في دسمان والمرقاب.



مكونات المشروع



يتكون مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار (دسمان - المرقاب) من سردابين ودور أرضي و4 أدوار، وتبلغ المساحة الإجمالية 13 ألف م2. مواقف سيارات متعددة الأدوار (خلف مجمع دسمان). مواقف سيارات متعددة الأدوار (منظمة المرقاب - شارك عمر بن الخطاب). مواقف سيارات متعددة الأدوار مبنى الإدارة القانونية (المرقاب).



الموقف التنفيذي



تم الانتهاء من مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار خلف مجمع دسمان.



سيتم الانتهاء من أعمال العقد رقم (ب.ك/أ أ/2016/2017-21 الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة المرقاب شارع عمر بن الخطاب. قيد الطرح للتنفيذ والإشراف لإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار لمبنى الإدارة القانونية.



مكونات المشروع



مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة شرق قطعة 5 يتكون من سراديب و5 أدوار بمساحة 4.370م2، وهو قيد الطرح للتنفيذ.