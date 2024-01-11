

بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتعديل بند من لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها.



وتضمن القرار:



مادة أولى



يستبدل بنص البند رقم 17 من المادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقم 935 لسنة 2019 المشار اليه النص التالي:



17 - لا تـــزيد مدة الترخيص علـــى شهر من تاريـخ إصداره، ويمكن تمديده الى ثلاث مدد مماثلة.



مادة ثانية



يستبدل بنص البند رقم 2 من المادة (الرابعة) من القرار الوزاري رقم 935 لسنة 2019 المشار اليه النص التالي:



يتم استيفاء مبلغ 500 دينار عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.



مادة ثالثة



على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



تجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس البلدي تضمن الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تعديل بعض نصوص أحكام القرار الوزاري رقم 935/2019 الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها بالنصوص التالية:



- المادة الثالثة - الشرط رقم 17.



لا تزيد مدة الترخيص على شهر من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة.



- المــادة الرابعة البند رقم 2.



يتم استيفاء مبلغ 500 دينار عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.