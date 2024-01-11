علي إبراهيم



أظهرت أرقام رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بلغ بنهاية ديسمبر 2023 نحو 12.98 مليار دينار، مسجلا انخفاضا طفيفا على أساس سنوي بلغت نسبته 1% بما قيمته 144 مليون دينار، مقارنة مع 13.12 مليار دينار بنهاية 2022.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة، نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من عام.



وتبين الأرقام أن الأرصدة النقدية وحسابات وسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة والودائع بالعملة الأجنبية في بنك الكويت المركزي تشكل ما نسبته 97% من إجمالي موجودات البنك التي سجلت 13.3 مليار دينار.



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية، بينما سجلت الموجودات الأخرى 305.9 ملايين دينار.



وسجل إجمالي الموجودات تراجعا بنحو 1.17% بما قيمته 158.4 مليون دينار ليبلغ 13.32 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 13.47 مليار دينار بنهاية 2022.



وفي السياق ذاته، تراجع إجمالي المطلوبات ١٫١٧% بما قيمته 158.4 مليون دينار ليبلغ 13.3 مليار دينار بنهاية 2023، مقارنة مع 13.47 مليار دينار بنهاية 2022، وارتفعت حسابات وودائع البنوك المحلية لدى الكويت، بنحو 5% بما قيمته 253.4 مليون دينار، لتبلغ 5.3 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 5.07 مليارات دينار بنهاية 2022.



وسحبت الحكومة من حساباتها خلال 2023 نحو 708.7 ملايين دينار، إذ انخفض رصيد حسابات الحكومة بنسبة 28% ليصل إلى 1.8 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 2.53 مليار دينار بنهاية 2022.



وارتفع رصيد صندوق الاحتياطي العام بنسبة 0.74% بعدما أضيف آخر استقطاع له بقيمة 7.4 ملايين دينار ليرتفع إلى مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 992.6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022.



وتراجعت التأمينات مقابل الاعتمادات المستندية بنحو 8.5% بما قيمته 16.6 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2023 نحو 178.7 مليون دينار مقارنة مع 195.3 مليون دينار بنهاية 2022.



وزاد حجم النقد المتداول بـ 2.2 مليون دينار ليبلغ بنهاية 2023 نحو 2 مليار دينار مقارنة مع 1.9 مليار دينار بنهاية 2022.