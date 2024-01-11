

تشارك الهيئة العامة للصناعة في معرض «بلاستيكس 2024» للصناعات البلاستيكية والمطاط، والمقام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المنتجات المستدامة والأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بناء روابط جديدة واستعراض أحدث الحلول في سوق البلاستيك والمطاط.

وتمثلت مشاركة الكويت من خلال الهيئة العامة للصناعة برئاسة نائب قطاع تنمية الصادرات الصناعية د.سند العجمي، ومدير إدارة الترويج والفرص التصديرية حماد الزعبي، وحسن الطبطبائي قسم المعارض، ويتضمن جناح الكويت 8 شركات كويتية مختصة بالبلاستيك والمطاط، للتعرف على أسواق شمال أفريقيا وفتح مجالات عديدة للتوسع.



.. مدير الهيئة ترأس وفد الكويت في اجتماع «التعدين» بالرياض



نيابة عن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، ترأس مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين الذي عقد بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 9 الجاري، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد خلال 10 و11 الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس أن العدواني يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي الثالث مع وزراء وممثلين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 77 دولة وبحضور 45 وزيرا، مشيرة إلى أنه إلى جانب التمثيل الحكومي، سيحضر الاجتماع أيضا ممثلون لمنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.

وقد تمت مناقشة مواضيع عدة، أهمها النظر في الخطوات التي تم اتخاذها لتحويل المناقشات إلى منطلقات عملية على أرض الواقع عبر المبادرات الأربع الرئيسة، التي حددت في الدورة السابقة من الاجتماع الوزاري.