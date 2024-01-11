أعلنت السعودية عن 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين في القدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من حول العالم، وتلبية احتياجات المقيمين على أراضيها.



والقرار الذي سرى اعتبارا من أمس، يمنح المتقدم الذي يستوفي الشروط إمكانية الحصول على الإقامة المميزة بمقابل مادي يبلغ 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة. وسابقا كان لدى المملكة نوعان من تأشيرة الإقامات المميزة، يتمثلان في إقامة محددة المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد يدفع مقابلها المقيم 100 ألف ريال، وإقامة مميزة دائمة مقابل 800 ألف ريال تدفع لمرة واحدة.



وتستهدف الرياض من التأشيرات الجديدة رفع جودة الكوادر الوطنية وجذب الاستثمارات في إطار تطوير القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير منصة للابتكار لرواد الأعمال لتطوير القطاعات الناشئة، وزيادة ودعم الاستهلاك المحلي في قطاعات تشمل السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.



وتتضمن التأشيرات الخمس الجديدة منح الإقامة للكفاءات الاستثنائية، وتنقسم إلى فئتين، الأولى للكفاءات الصحية والعلمية حيث تشترط توافر أجر شهري بإجمالي لا يقل عن 35 ألف ريال، وللباحثين على ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 14 ألف ريال.



أما الفئة الثانية فتشمل كبار التنفيذيين ذوي الأجور التي لا تقل عن 80 ألف ريال، وتمنح هذه الإقامة للفئة الأولى لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، أما للتنفيذيين فتتحول إلى دائمة عند استيفاء الشروط والإقامة لمدة 30 شهرا متواصلة خلال خمس سنوات.



وكذلك وضعت المملكة فئة امتلاك المواهب النادرة أو الترشح للجوائز المتخصصة ضمن منتجات تسهيل الحصول على الإقامة المميزة، وحددتها بمواهب رياضية ومواهب ثقافية، بحيث تمنح هذه الفئة الإقامة لخمس سنوات تجدد لمرة واحدة أو إقامة دائمة شرط استيفاء المعايير.



وفي ضوء استهداف السعودية من تلك الخطوة جذب الاستثمارات، فإنه بموجب الإقامات الجديدة، يمنح من يستثمر مبلغا لا يقل عن 7 ملايين ريال على أراضيها الحق في الحصول على إقامة مميزة دائمة شرط استحداث 10 وظائف خلال العامين الأولين.



كما حددت المملكة فئة أخرى وهي رواد الأعمال وقسمتها إلى فئتين، الأولى تشترط الحصول على تمويل بقيمة 400 ألف ريال وتمنح إقامة لخمس سنوات، وتشترط الفئة الثانية الحصول على تمويل بقيمة 15 مليون ريال وتمنح إقامة دائمة شرط استحداث 10 وظائف للعام الأول و10 وظائف أخرى للعام الثاني.



كذلك منحت المملكة حق تمليك العقار للأجانب أو الانتفاع به على أراضيها، بما يتيح إمكانية الحصول على الإقامة لمالكي العقارات في السعودية على ألا تقل قيمة العقار عن 4 ملايين ريال.