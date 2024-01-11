

أفصحت شركة العيد للأغذية عن توقيع عقد صانع سوق مع شركة وفرة للاستثمار الدولي، وبذلك تكون «وفرة» ثالث صانع سوق تتعاقد معه شركة العيد للأغذية لتداول الأسهم في بورصة الكويت، وقد تم توقيع العقد في الثامن من شهر يناير الجاري.



وتعد شركة وفرة للاستثمار الدولي احدى الشركات الرائدة بالاستثمار في الكويت التي تمتلك خبرة طويلة تربو على 40 عاما في عالم إدارة الأموال والمحافظ والثروات الخاصة من خلال مساراتها التقليدية وغير التقليدية التي تتخذ أقصى سبل الأمان في تجنب المخاطر، كما تتميز وفرة بتنوع محافظها الاستثمارية، ومنذ تأسيسها في عام 1994 تدير ما يقارب 2.6 مليار دينار حتى نهاية عام 2023



من جهته، قال مدير علاقات المستثمرين في شركة العيد للأغذية متعب المسعود إن التعاقد مع شركة وفرة للاستثمار الدولي خطوة إيجابية تستهدف دعم سهم العيد في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد رفع رأسمال الشركة الى 30 مليون دينارا، مشددا على أهمية صانع السوق للتداول لعدة أسباب، أبرزها تخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة والمساهمة في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركة، بالإضافة الى المحافظة على استقرار سعر السهم والتوازن بين العرض والطلب.



وأردف موضحا أن التعاون مع وفرة سيترتب عليه خلق سيولة إضافية وقيمة مضافة لسهم العيد والمستثمرين، فضلا عن أهميته في توفير السيولة لتعزيز التطور والنمو المتواصل للعمليات التشغيلية للشركة.



واختتم المسعود بالتأكيد على تفاؤل الشركة بالمرحلة المقبلة، وتطلعها لتسجيل سهم العيد نشاطا ملحوظا وأداء متميزا في السوق الرئيسي، مما ينعكس ايجابيا على تعزيز الثقة والشفافية البناءة مع المستثمرين، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للتعاون المثمر بين الطرفين.



بدوره، صرح مدير وحدة صانع السوق بقطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي يوسف الحنيف بأن اختيار وفرة لسهم شركة العيد كان مبنيا على دراسة مسبقة لسيولة سهم شركة العيد، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتكاملة التي تعزز النمو المتواصل لأعمالها.



وتعد «وفرة» رائدة في مجال صناعة السوق بطبيعة عملها في سوق رأس المال، وذات كوادر وطنية مؤهلة، ولها خبرات متمرسة في المنتجات الاستثمارية الجديدة.



وأضاف الحنيف أن خدمات صناعة السوق تهدف بشكل رئيسي إلى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وتقريب الفجوة بين سعري البيع والشراء. وتقدم وفرة خدمات صناعة السوق باستخدام أفضل الأنظمة ووفق أفضل الممارسات العالمية، بإدارة فريق من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم، لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية والحلول المتوائمة مع متطلبات العملاء.