

هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكــرة القدم بنـــادي السالميـــة د.محمد المشعان أن تدريب القادسية يعد حلما قائما منذ سنين، وقال: «أرتبط بعقد مع السالمية، وسأجتمع مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ تركي اليوسف، وسيتم اتخاذ القرار الأفضل للطرفين».



وأشار المشعان إلى أن الفوز على الجهراء 2-1 في ختام الجولة الـ14 لدوري زين للدرجة الممتازة، جاء صعبا على فريقه بدرجة كبيرة، مضيفا: اننا بسطنا أفضلية كبيرة في الشوط الأول، ولكن بذات الوقت لم نسجل من الفرص العديدة التي تهيأت، وقد واجهنا خصما يمتاز بأسلوبه الخاص، ولاعبين يقاتلون بروح عالية، ودائما تعاني أمامه فرق المقدمة، ويرجع الفوز المتأخر للعقلية الإيجابية للاعبين وشخصيتهم أكثر من أي شيء آخر.



وذكر المشعان أنه «لا توجد مشاكل بينه وبين لاعبي السالمية، ولا يمكن أن لا توجد مشاكل في العمل اليومي للمدرب، وهذا أمر متوقع، ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة للفريق، يكون حل أي عارض مؤقت وفق اللوائح المنظمة، وبالنسبة لي فأنا مدرب لا أسعى لخلق المشاكل، وإنما أعمل على حلها، واللاعب الأفضل للفريق سيكون متواجدا في التشكيلة دائما».