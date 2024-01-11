

مبارك الخالدي



أرجع مدير فريق الجهراء عبدالعزيز مدلول خسائر الفريق وآخرها من السالمية 1-2 في ختام الجولة 14 من دوري زين الممتاز، إلى قلة خبرة اللاعبين والظروف القهرية التي يمر بها الفريق.



وقال مدلول عقب الخسارة من السالمية «قدم لاعبونا الأبطال عرضا جيدا في الشوط الأول الذي أنهيناه بالتقدم بهدف دون رد، وكذلك أغلب فترات الشوط الثاني، لكننا للأسف فقدنا الكرة في الثلث المتقدم من ملعب فريق السالمية بسبب قلة خبرة اللاعبين، ما أفقدنا إمكانية تسجيل هدف آخر. ولا يخفى على أحد أن أغلب لاعبينا صغار في السن، وهم فريق الأمل في المواسم المقبلة، لذلك فإننا نجد لهم كل العذر، خصوصا أننا دائما ما نتلقى الأهداف في الأوقات المتأخرة، وهنا يبرز عامل الخبرة المفقود لدينا».



وأضاف أن هناك ظروفا قهرية يمر بها النادي والفريق وأبرزها عدم قدرتنا على تسجيل لاعبين جدد بسبب الأوضاع القانونية للنادي، لذلك سنكمل الموسم مجبرين بالاعتماد على نفس القائمة دون إضافات، لكن ثقتنا في لاعبينا قوية وأملنا في إعادة ترتيب الكثير من الأمور الفنية خلال فترة التوقف.