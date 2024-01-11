اختتمت عائلة الزميل عمر حبنجر، مدير مكتب «الأنباء» في بيروت، التعازي بوفاته، في قاعة مسجد الخاشقجي في محلة قصقص في العاصمة بيروت، وتقدم عائلة الراحل شقيقه محمد ونجله بشار وأفراد العائلة مراسم التعازي.



وكان من أبرز المعزين، الرئيس الأسبق للجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الشيخ بلال المنلا، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا ووفد من القوات اللبنانية ممثلا رئيس الحزب د.سمير جعجع وحشد من الشخصيات الاعلامية ووزراء ونواب وزملاء وأصدقاء.



وكانت هناك إشادات بمناقبية وموضوعية الراحل، صانع الكلمة اللبنانية والعربية، صاحب المبادئ والقيم والأخلاق والمهنية العالية.