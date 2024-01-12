حقق منتخبنا الوطني للسباحة 4 ميداليات متنوعة بانطلاق البطولة العربية الثانية للأعمار السنية التي افتتحت أول من امس في الدوحة بمجمع أحواض سباير بمشاركة عربية كبيرة وتستمر منافساتها على مدى 6 أيام.



وقال رئيس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبوالحسن ان السباح البطل حسن الصعيليك توج بالميدالية الذهبية لسباق 50 مترا (فراشة) ضمن فئة (13- 14 سنة) بعد إحرازه المركز الأول بالسباق. فيما نال حمد الغيث الميدالية الفضية باحتلاله المركز الثاني بسباق 200 متر حرة لذات الفئة، وأحرز سعود العنزي البرونزية بسباق 50 مترا (رجال - فراشة) بالفئة نفسها.



وذكر ان سباحي منتخب الكويت المكون من اللاعبين الصعيليك والغيث والعنزي إضافة إلى زميلهم حسن رجب نالوا البرونزية في سباق التتابع 4 × 200 متر حرة للفرق.