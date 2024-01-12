بشرى شعبان



أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة إلى البلاد بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة والبلدان المصدرة لها.



وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحافي لدى استقباله سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى البلاد اللواء إم دي عشيق الزمان والوفد المرافق له إن سوق العمل في الكويت يستقطب العمالة بما يحتاج اليه من تخصصات تخدم هذا السوق وتلبي حاجته.



وشدد العتيبي على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة البنغلاديشية في مختلف القطاعات كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك بما يتعلق بالعمالة البنغلاديشية، مشيدا بالعلاقات التاريخية المتينة والمميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وعلى أعلى المستويات، لافتا إلى الحرص على هذه العلاقة الطيبة دائما.



من جانبه، أعرب السفير عشيق الزمان عن امتنانه وشكره للكويت عموما وللهيئة العامة للقوى العاملة، خصوصا على ما تقدمه من جهود تخص قضايا العمالة البنغلاديشية في الكويت.



وأكد عشيق الزمان سعي بلاده الدائم إلى تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.



يذكر أنه جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة البنغلاديشية في الكويت، كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة البنغلاديشية والسعي الى حل المشاكل التي تواجهها.