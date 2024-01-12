تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية مباشرة دون الحاجة لمكتب وسيط

بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه كتابا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن دعم وتسهيل إجراءات شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ومخاطبة سفارات الكويت في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجه شركة الدرة، وذلك لسد حاجة السوق من العمالة المنزلية وتسريع عملية استقدام العمالة للمواطنين الكويتيين.



كما وجه شركة الدرة بضرورة إطلاق خدمة لاستقبال طلبات الجوازات الخاصة عبر موقع شركة الدرة ودفع كل الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الشركة، وذلك تسهيلا وتخفيفا عن المواطنين الكويتيين.



كما يمكن للمواطنين ممن لديه جواز خاص لعاملة منزلية من الدخول إلى تطبيق (سهل) وإصدار سمة دخول (فيزا) للعاملة المنزلية ومن ثم التوجه وتصديقها عبر سفارة الدولة المستقدم منها العاملة المنزلية واستكمال الإجراءات دون الحاجة لوجود مكتب وسيط لاستقدام العمالة المنزلية.