المشروع يخدم مناطق الأحمدي ومبارك الكبير وبتكلفة مالية نحو 1.5 مليار دينار وبطاقة استيعابية تقدر بـ 500 ألف متر مكعب

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد ان مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان من أهم مشاريع خطة التنمية في البلاد ومن المشاريع الرائدة في معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.



وأضاف الاستاد في تصريح لـ «كونا» خلال جولة تفقدية شملت مشروع التوسعة ومحطة ضخ الصرف الصحي التابعة للمشروع بمنطقة صباح الأحمد السكنية أن المشروع يخدم مناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وبتكلفة مالية نحو 1.5 مليار دينار وبطاقة استيعابية تقدر بـ 500 ألف متر مكعب.



وأضاف أن أهمية المحطة تكمن بالاستفادة من المياه المعالجة للاستخدام في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات وكذلك احتياجات شركة نفط الكويت من هذه المياه بالتوافق مع البيئة فضلا عن الاستفادة من غاز (الميثان) الناتج عن محطات المعالجة لتوليد الطاقة للمحطة.



وأوضح ان المشروع جاء بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركة ألمانية وأخرى كويتية متخصصة في هذا المجال، مشيرا الى انه سيتم في المستقبل فتح المجال للمواطنين في الاكتتاب العام في المحطة.



وبين ان الدولة تمتلك 60% من اسهم الشركة مقسمة 50% للمواطنين و10% للحكومة متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار، فيما تمتلك شركة (أم الهيمان لمعالجة المياه) 40%.



وعلى صعيد متصل، قال الوزير الاستاد انه وبتوجيهات القيادة السياسية وبإرادة كويتية تم إنهاء أزمة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد السكنية، حيث تم تشغيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي فيها تجريبيا، وذلك بغية التسهيل ورفع المعاناة على المواطنين القاطنين فيها.



ولفت إلى أنه وبعد تشغيل المحطة ستتم دراسة الأثر البيئي الناتج عن أزمة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد السكنية وتشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر الأضرار البيئية وقصور البنى التحتية للدولة إضافة إلى دراسة شاملة للوضع الصحي للصرف الصحي والمياه المعالجة لضمان خلق بيئة صحية متوافقة مع المعايير الصحية العالمية.



وأكد أهمية التغيير الهيكلي في قطاع الهندسة الصحية بالوزارة والذي يفتقر الى الإمكانيات المطلوبة في الوقت الحاضر مما نتجت عنه الأزمة، مبينا انه يتم حاليا تحديد أسباب تأخر محطة الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع تفاديا لتكرار سيناريو مدينة صباح الأحمد.



بدوره، قال كبير المهندسين الاختصاصيين مدير إدارة مشاريع أم الهيمان أحمد الصالح في تصريح مماثل انه تم الانتهاء من ربط مياه الصرف الصحي لمنطقة صباح الأحمد السكنية بالمحطة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار تنظيف الشبكة من قبل المؤسسة.



وأضاف: «كما تم إيصال التيار الكهربائي للمحطة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجار فحص جميع المعدات إيذانا بتشغيل المحطة خلال الساعات القادمة».



وأفاد الصالح بأنه تم العمل على إنهاء جميع عوائق المشروع بتوجهات الوزير الاستاد وتعاون جهات الدولة متمثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الشراكة ووزارة الإسكان وهيئة الزراعة.