عاطف رمضان



أظهرت إحصائية ربع سنوية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن إجمالي خدمات المؤسسة عبر تطبيق «سهل» خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2023 بلغت 84125 خدمة.



ووفق الإحصائية، فإن عدد طلبات إلغاء قرار التخصيص بلغت 137 خدمة وإعادة صرف بدل الإيجار 887 معاملة وفتح ملف رعاية سكنية مع بدل الإيجار بلغ 2272 وتخصيص وحدة سكنية بلغ 1020 معاملة وعدد تحديث أرقام الهواتف 6350 إجراء وعرض شهادة لمن يهمه الأمر عبر «سهل» 68343 إجراء وتحديث بيانات الأسرة 801 طلب وطلب أولوية إعاقة 303.



كما تم إجراء 156 طلب توثيق رهن بيوت حكومية و3 طلبات تغيير منطقة التخصيص و92 طلب تجديد كتب توثيق بيوت وشقق و169 طلب فتح ملف رعاية سكنية و294 طلب تجديد كتب توثيق قسائم و799 طلب توثيق قسائم مع الرهن و375 طلب فروقات البدل المقدم من خدمة المواطن و1352 طلب إيصال التيار الكهربائي و467 طلب تسليم إذن بناء خلال هذه الفترة.



ووفق الإحصائية، فإنه تم عبر «سهل» 17 طلب إعادة تفعيل ملف بدون بدل الإيجار و25 طلب توثيق بيت حكومي و33 إلغاء طلب رعاية سكنية و10 إعادة قيد طلب رعاية سكنية و73 طلب توثيق قسائم سداد و147 طلب إعادة تفعيل ملف مع بدل الإيجار.