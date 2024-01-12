تنــظم الجمعـــية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار جلسة نقاشية بعنوان «المخترع الكويتي إلى أين؟»، وذلك يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري في مقر رابطة الاجتماعيين.



وقالت الناطق الرسمي باسم الجمعية شيخة القطان إن الجلسة النقاشية ستتناول وضع المخترع الكويتي، وذلك لإيجاد حلول جذرية للتحديات الفعلية التي تعترض طريق المخترع الكويتي. وأكدت القطان حرص الجمعية على إيصال صوت المخترعين الكويتيين ونقل مطالبهم والتحديات التي تواجههم ليتسنى وضع خارطة للطريق الصحيح وتصور مستقبلي من شأنه حماية المخترع الكويتي وتقديم كل الدعم اللازم له. وشددت على أن قضايا المخترعين الكويتيين يجب أن تتصدر سلم أولويات الجهات المعنية، داعية المخترعين والمهتمين إلى حضور الجلسة عبر التواصل عبر الهاتف 97141415 أو تعبئة البيانات في الرابط التالي:



https://forms.gle/UHwPwL3D4KCPhsJM7