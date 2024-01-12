قال مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري إن عدد برادات ماء السبيل التي تم تركيبها على نفقة المحسنين داخل الكويت بلغ 150 برادة خلال عام 2023.



وأشار الكندري إلى أن مشروع «ماء السبيل» يهدف لتوفير الماء البارد لرواد الطرق، والمساجد، والمرافق العامة، وأثمر تركيب 1300 برادة مياه على مدار 20 عاما نحرص على صيانتها دوريا، مبينا أن المساهمة في هذا المشروع تعد من الصدقات الجارية، ولها أجر كبير مستدلا بحديث النبي ﷺ: «عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء».



وأكد الحرص على اختيار الأماكن التي يتم تركيب البرادات فيها، حيث يتم تركيبها في المناطق المزدحمة، والمناطق التي يتواجد فيها العمال البسطاء الذين يحتاجون إلى الماء البارد خاصة في فصل الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة.