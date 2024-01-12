بداح العنزي



قدم أربعة أعضاء اقتراحا بإضافة بعض البنود الى لائحة المخيمات الربيعية.



وقال مقدمو الاقتراح وهم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري وفهد العبدالجادر وم.إسماعيل بهبهاني في اقتراحهم: بالإشارة إلى قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 2013/11/183) المتخذ بتاريخ 2013/09/6 بشأن دراسة وتنظيم المخيمات الربيعية، حيث أصبح من الضروري تنظيم لائحة المخيمات ولا يترك الأمر للتطبيق العشوائي وحرصا على الصالح العام، ودعما للشباب الكويتي وتطوير بيئة الأعمال ولفتح نوافذ جديدة تنعكس إيجابا على القطاع الخاص، ولتشجيع الجهات الحكومية على المشاركة في مشاريع اجتماعية وترفيهية تخدم المواطنين بشكل مباشر، وفي الوقت ذاته تسهم في تعظيم وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية ولتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لرواد المخيمات، وتنويع وزيادة الخيارات في مواقع التخييم المنظمة مع الالتزام بالضوابط المقررة سلفا في لائحة تنظيم المخيمات الربيعية للحفاظ على البيئة والمواقع البرية، نقترح السماح للأنشطة المرخصة لدى وزارة التجارة وهي: كوفي شوب وعصائر ومرطبات ومأكولات خفيفة بإقامة النشاط مع السماح بوضع طاولات ومقاعد في المواقع التي تحددها البلدية بما يتوافق مع لائحة النظافة ولائحة تنظيم المخيمات الربيعية بمساحة 1000م2 وبمبلغ شهري 500 دينار وتأمين 500 دينار، على أن يسمح للوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة وجمعيات النفع العام بإقامة المخيمات الربيعية بمساحة لا تزيد على 5000م2 وبإيجار شهري يدفع للدولة 1000 دينار وتأمين قدره 500 دينار.



وتابعوا: يحق لأصحاب المخيمات تأجير المخيم وفق شروط تحددها البلدية منها عدم إقامة أية منشأة بمواد إنشائية أو وضع سواتر ترابية والالتزام بالضوابط البيئية بمساحة لا تزيد على 22.000 وبإيجار شهري قدره 250 دينارا وتأمين 500 دينار، ويسمح للشركات الخاصة العاملة في مجال المولدات الكهربائية بترخيص مواقع لتقديم خدمة توفير الطاقة الكهربائية لخدمة المخيمات الربيعية وفقا للشروط واللوائح وبمساحة لا تزيد على 2000م2 وبإيجار شهري 500 دينار تسدده الشركة المرخصة للدولة وتأمين 500 دينار، ويحق للجهاز التنفيذي إضافة أي نشاط آخر يراه مناسبا لخدمة رواد المخيمات الربيعية.