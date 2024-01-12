محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة المجموعة المشتركة الكويتية قد فرغت من تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية لمرافق الإنتاج الجوراسي، والتي تشمل الأعمال المتعلقة بالصرف الصحي ومجاري مياه الأمطار والكهرباء ذات الجهد المنخفض والتمديدات وخطوط البيانات وخطوط الغاز وإدارة النفايات والتخلص منها والطرق والمساحات المفتوحة وما إلى ذلك.



ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها ميد بروجكتس، التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية، كان عقد المشروع بقيمة 137 مليون دولار قد ارسي على شركة المجموعة المشتركة في فبراير 2021 من قبل شركة نفط الكويت، وقد تركز المشروع على تطوير البنية التحتية سالفة الذكر لمنشأتين رئيسيتين للانتاج الجوراسي معروفتين باسم JPF-4 وJPF-5.



وأشارت المجلة الى ان نطاق العمل حسب العقد تضمن أمورا أخرى، هي: مد خطوط تدفق بقطر 6 بوصات من آبار النفط الجوراسي حتى مشعبات الدخول في المنشآت بما في ذلك وصلات الربط في المنشأة (نحو 40 خط تدفق لكل منشأة)، ومد خطوط مياه الصرف الصحي مقاس 6 بوصات من المرافق إلى الآبار،



بالإضافة إلى مد خط أنابيب من الراتنج المقوى بالحرارة بقطر 4 بوصات من آبار المياه المصدر إلى المرافق، وتركيب وصلة ربط رأس آبار النفط الجوراسي، وتركيب وصلة ربط رأس البئر لمياه المصدر، والأعمال الأخرى ذات الصلة في منطقة رأس البئر، وتركيب وصلة ربط رأس البئر للتخلص من المياه العادمة، وإنشاء طريق أسفلتي جديد للمرافق.



ومضت المجلة الى القول إن إمداد مرفق الإنتاج الجوراسي الخامس (JPF-5) بالنفط والغاز قد بدأ في 25 ديسمبر 2023، بينما سبقه تزويد المرفق الرابع (JPF-4) بالنفط والغاز في 18 من الشهر ذاته، وكلا المرفقين يخضع حاليا للتشغيل.



ولدى المقاولين المسؤولين عن كل منشأة 60 يوما لتشغيل المحطات، وفقا للعقود المبرمة في هذا الشأن، وكلا المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحية برية ويتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) من قبل المقاول الذي ينفذها.