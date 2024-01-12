شريف حمدي



اختتمت الصناديق الاستثمارية 2023 بأداء متباين، وذلك تأثرا بالانخفاضات التي لحقت ببورصة الكويت خلال العام الماضي، رغم ان المكاسب التي حققتها الصناديق خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين خفضت من حدة الخسائر والتراجعات التي منيت بها الصناديق على مدار العام، وحققت الصناديق نموا في أدائها تزامنا مع حالة الانتعاش التي مرت بها البورصة مؤخرا، حيث قامت أغلب الصناديق ببناء مراكز استثمارية على البنوك والشركات التشغيلية انتظارا للنتائج المالية خلال 2023 والتوزيعات النقدية والمنحة التي ستقوم بها، لاسيما ان صناديق الاستثمار تسعى دائما إلى زيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل وتحقيق أمثل العوائد من خلال تقليص المخاطر والتنويع لتحقيق النمو المستدام.



وتلعب الصناديق الاستثمارية دورا مؤسسيا جيدا في البورصة، حيث قامت خلال الشهر الماضي بزيادة استثماراتها وسيولتها في السوق بشكل لافت.



وعلى مستوى أداء الصناديق الكويتية التقليدية خلال العام الماضي كان صندوق وفرة للاستثمار الدولي الوحيد صاحب الأداء الإيجابي بمكاسب 2.34%، فيما تراوحت خسائر باقي الصناديق البالغ عددها 11 صندوقا بين 2.38% و9.1%، وبالنسبة للصناديق الكويتية الإسلامية والبالغ عددها 4 صناديق تراوحت الخسائر السنوية بين 7.44% و10.33%.



وعلى مستوى أداء الصناديق الخليجية التقليدية فإنها حققت أداء إيجابيا على مدار العام الماضي، حيث تراوحت مكاسبها بين 3.65% و12.29%، فيما تباين أداء الصناديق الخليجية الإسلامية بين خسائر بلغت 3.69% ومكاسب بلغت 9.25%.



وبالنسبة لمستوى الأداء الشهري خلال ديسمبر الماضي، كان لافتا الشهر الماضي قرارات مديري الصناديق في زيادة حصتهم في الأسهم خلال تداولات ديسمبر لتحقق أغلب الصناديق أداءا إيجابيا، حيث حقق 16 صندوقا استثماريا محليا أداء إيجابي لتتراوح المكاسب ما بين 0.82% إلى 3.6%، إذ حققت الصناديق التقليدية مكاسب بنهاية الشهر تراوحت ما بين 0.8% ووصلت حتى 3.9%، مقابل تراجع أداء صندوق واحد، وتراوحت مكاسب الصناديق الإسلامية ما بين 1.9% إلى 3.5%.



تجدر الإشارة إلى ان بورصة الكويت استقبلت سيولة بلغت نحو 10.2 مليارات دينار خلال 2023 في دليل واضح على استمرارية جاذبية السوق الكويتي، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال العام المنصرم، وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 6.4 مليارات دينار وبنسبة تناهز 14%، إذ أغلقت تداولات 2023 عند قيمة سوقية بلغت 40.259 مليار دينار قياسا إلى46.7 مليار دينار في نهاية عام 2022، علما بان القيمة الرأسمالية للسوق شهدت العام الماضي حذف القيمة السوقية لأسهم البنك الأهلي المتحد البحرين والذي ألغي إدراجه بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على كامل رأسماله البالغ 3.4 مليارات دينار.