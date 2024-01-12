

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: روزي جوزيف دي سوزا، عبدالرزاق محمد جعفر ال رشيد، عادل اسماعيل أحمد الذويب، عبدالرؤوف راضي عيسى بوموزة، بدرية ناصر سلمان الرشدان، خلود مطلق حشف المطيري، مريم محمد صهيب كمبال، بدرية مفلح حمود الصويلح، أديبة عبدالله محمد حبيب، أحمد حسين أشكناني.



يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء «المتحد» بجائزة شهرية بقيمة 100ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.