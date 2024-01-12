

قفزت أسعار شحن منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل من الشرق الأوسط إلى شرق أفريقيا لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وفقا لبيانات بورصة البلطيق.



ارتفعت الأسعار على مسار «تي سي 17»، الذي يقيس تكلفة شحن حمولة حجمها 35 ألف طن تقريبا، بنحو 28 نقطة مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، لتبلغ بذلك 276.43 نقطة على المعيار العالمي، ويعد هذا أعلى مستوى لأسعار الشحن منذ أكتوبر 2023، وتوضح نقاط المعيار العالمي النسبة المئوية للمعدل الثابت والمحدد مسبقا للمسار، وفق «بلومبرغ».



وفي إطار متصل، أوضح بنك «غولدمان ساكس» أن شحنات النفط المنقولة عبر البحر الأحمر انخفضت بواقع 900 ألف برميل يوميا منذ بدء الاضطرابات على الممر البحري الرئيسي، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 15% على أساس المتوسط المتحرك لـ14 يوما.



وتوصل «غولدمان» إلى هذا التقدير استنادا إلى بيانات تتبع السفن التي تعبر قناة السويس والصادرة عن شركة «كبلر»، حيث يجب تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لرصد السفينة والشحنة، وقال محللو البنك في مذكرة بتاريخ 10 يناير الجاري، إن أسعار شحن ناقلات النفط الملوث للبيئة ارتفعت بمقدار دولار واحد للبرميل منذ بداية الاضطرابات.



ويدفع ارتفاع أسعار الشحن مشتري الخام في آسيا إلى التحول لشراء مزيد من نفط الشرق الأوسط، وهو ما يدعم بدوره أسعار السوق الفورية.



وقال المتعاملون إن القفزة في أسعار الشحن المدفوعة بموجة من حجوزات السفن، تجعل الخامات التي تشحن لمسافات طويلة مثل التدفقات الأميركية مكلفة للغاية على المستهلكين الآسيويين. وأدى ذلك إلى زيادة إقبال المشترين على البراميل الفورية من الخليج العربي، مما عزز علاوات الشحن وساعد على دعم السوق في الوقت نفسه.



وشهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة منذ بداية العام، حيث يقيم التجار توقعات الطلب، فضلا عن مجموعة كبيرة من التوترات الراهنة في الشرق الأوسط. وسلط قرار المملكة العربية السعودية بخفض أسعار النفط الرسمية المشحونة إلى آسيا الضوء على الضعف الكامن في السوق، لكن القفزة في أسعار الشحن يتردد صداها الآن في السوق. وتعززت أسعار الشحن خلال الأسبوع الماضي إثر موجة من حجز الناقلات العملاقة المخصصة للرحلات الطويلة من قبل شركة «سينوكور ميرشنت مارين» (Sinokor Merchant Marine)، مما قلص توافر السفن في السوق.