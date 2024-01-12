أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل وإصابة العشرات بجروح في انفجار وقع أمس غرب كابول وهو الثالث الذي تشهده العاصمة الأفغانية خلال أسبوع.



وأفاد الناطق باسم شرطة كابول خالد زادران في بيان بأن قنبلة انفجرت خارج مركز تجاري في منطقة دشت برتشي.



وأوضح أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن مدنيين قتلوا وأصيبوا».



والانفجار هو الثاني الذي يسفر عن سقوط قتلى في المنطقة ذاتها خلال أقل من أسبوع.



وتبنى تنظيم «داعش» تفجيرا استهدف حافلة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 بجروح.



وأعلن التنظيم مسؤوليته عن انفجار آخر وقع بعد أيام في شرق كابول قالت الشرطة إنه نجم عن قنبلة زرعت في عربة قرب حافلة صغيرة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بجروح.



وتراجع عدد الانفجارات والهجمات الانتحارية في أفغانستان منذ انتهى تمرد طالبان عقب استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، لكن مازالت عدة مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي تشكل مصدر تهديد.



من جهة اخرى، ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجات امس منطقة هندوكوش في شمال شرق أفغانستان، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.



وقال معز الدين أحمدي، مدير الإعلام والثقافة في فيض آباد عاصمة بدخشان لوكالة «فرانس برس» إن «زلزالا قويا ضرب» الولاية. واضاف في اتصال هاتفي أن «المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، لكننا نجري عمليات فحص في المناطق القريبة من مركز الزلزال».



وذكرت مكاتب «فرانس برس» في المنطقة أن سكان كابول التي تقع على بعد 300 كلم من مركز الزلزال وكذلك اسلام آباد في باكستان، شعروا بالهزة التي وقعت في منطقة جورم في ولاية بدخشان.



وأوضح قاري إنعام أحد سكان قرية سوتش في المنطقة نفسها، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» أنه شعر بـ «صدمة قوية». واضاف «لحسن الحظ لم يتم العثور على ضحايا لكن ظهرت تشققات في جدران عدد كبير من المنازل».