

بيروت - بولين فاضل



تداول محبو نادين الراسي صورة لها وهي على سرير المرض، بعد تعرضها لأزمة صحية بسيطة، كما شاركت نادين صورة عبر «إنستغرام» ظهرت فيها وهي ترقد على سرير في المستشفى ويدها موصولة بالمحاليل الطبية وإلى جوارها أحد الأطباء، واكتفت بالتعليق: «الحمد والشكر إلك يا رب». وأكدت مصادر، وفق برنامج «ET بالعربي»، أن الراسي بخير، وما حدث معها هو هبوط في نسبة الحديد بالدم، ما اضطرها الى الاستعانة بالأمصال لتصبح في حال أفضل. وطمأنت نادين جمهورها على حالتها من خلال نشر مقطع فيديو في «السوشيال ميديا»، قالت فيه: «أنا بخير وطلعت من المستشفى، بس ماما بعدها، إن شاء الله بهاليومين بتطلع».