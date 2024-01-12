

أحمد الفضلي



أكد الفنان القدير علي جمعة غيابه هذا العام عن السباق الرمضاني المقبل بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في عدة أعمال فنية عرضت عليه خلال الفترة الماضية أغلبها للموسم الرمضاني المقبل، وجاء اعتذار جمعة مبررا بظروفه الصحية التي منعته من المشاركة في أكثر من عمل.



وذكر جمعة انه يعاني من مرض «الذئبة الحمراء» الذي يعد من الأمراض النادرة لكونه يصيب من واحد إلى عشر أشخاص من أصل مليون شخص وحاليا يخضع لفترة علاج من هذا المرض في المستشفيات المحلية من خلال جلسات علاجية وبعض الأدوية.



وفيما يتعلق بالأعراض التي تظهر على المصابين بهذا المرض، أفاد جمعة خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن مرض «الذئبة الحمراء» يتسبب بانعكاس جهاز المناعة في جسم الإنسان، حيث يعتبر الجهاز المناعي هو الدفاع الخاص للجسم ويحارب الأمراض لكن بعد الإصابة بهذا المرض يتحول الجهاز المناعي إلى جهاز يهاجم أعضاء جسم الإنسان ويهاجم أعضاء حيوية مثل الكلى والكبد والقلب وحاليا أعاني من مشاكل في هذه الأجهزة منذ ما يقارب العام الكامل والحمد لله على كل حال.



وعن إمكانية السفر لتلقي العلاج في الخارج، ذكر جمعة أن أغلب الأطباء أكدوا له أن هذا النوع من الأمراض لا يتم علاجه من خلال عملية جراحية، فالعلاج بالعقاقير العلاجية وأغلبها موجودة في الكويت، مضيفا انه يفكر حاليا باستخراج تقاريره الطبية ومراسلة الأطباء والمستشفيات في الخارج وقد يلجأ للسفر لتلقي العلاج.