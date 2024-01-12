

قرر الفنان عمرو يوسف عدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، رغم انتشار أخبار في الفترة الأخيرة تؤكد وجوده في عمل فني جديد بعنوان «أعراض انسحاب» ضمن دراما رمضان، لكن المشروع لم يكتمل بعد وتم تأجيله، كما عرض عليه مسلسل آخر بعنوان «شغل فنادق» مع المخرج محمد سامي، لكنه لم يكتمل هو الآخر، ما دفعه بحسب مجلة «لها» لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الموسم المقبل.



من ناحية أخرى، ينتظر يوسف عرض فيلم «شقو»، الذي يشارك فيه الفنانة دينا الشربيني في تعاون هو السابع بينهما، بعد أن قدما معا مسلسلات: «المواطن إكس» عام 2011، «طرف تالت» عام 2012، «غراند أوتيل» عام 2016، «عشم إبليس» 2017، وفيلمي «كدبة كل يوم» و«هيبتا» عام 2016.