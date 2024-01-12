

حرص الفنان غسان مسعود على قطع الطريق أمام الشائعات والقيل والقال، وأكد عدم امتلاكه أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وأن أي حساب يستخدم اسمه هو مزيف.



ونشرت ابنته «لوتس» عبر «إنستغرام» مقطع فيديو ظهر فيه والدها، وهو يقول: «أنا غسان مسعود، من 13 سنة إلى الآن لا أملك أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأي حساب يحمل اسمي لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد، أرجو من كل الذين يستخدمون اسمي أن يتوقفوا عن هذا الأمر وأشكر تعاونهم».



وأرفقت «لوتس» المقطع بتوضيح عن السبب وراء ظهور والدها في الفيديو، حيث كتبت: «بعد ما وصل كتير مسجات حول حساب باسم والدي على الفيسبوك عم يحكي باسمه ويتواصل مع العالم باسمه، كمان كان لا بد من التأكيد على انه والدي لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأي حساب باسمه هو حساب وهمي لا علاقة لوالدي فيه لا من قريب ولا من بعيد، والرجاء التبليغ على هذا الحساب». وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصور، وحرص عدد كبير من المشاهير على مساندة الفنان السوري ودعمه من خلال التعليقات.