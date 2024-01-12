الصفقة مدعومة باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار من OSN

تجاوزنا العديد من التحديات.. وتغيرات في الهيكلة قريباً

إنتاجات جديدة بمعايير عالية الجودة تلبي تفضيلات الجمهور



دعاء خطاب

Doua_khattab@



في خطوة بارزة من شأنها إعادة تشكيل المشهد الإعلامي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت +OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، وشركة أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن صفقة استراتيجية تجمع أعمالهما، ما سيوفر لجميع المستهلكين ميزات غير مسبوقة في المحتوى المقدم من التطبيقين.

«الأنباء» كان لها هذا اللقاء مع الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN جو كوكباني، الذي أوضح خلاله التغيرات التي تطول الأصول ورأس المال، كما تحدث عن الأهداف التي سعى اليها هذا الإندماج، والتحديات التي واجهوها، كما تطرق الى الحديث عن المزايا التي سيحصل عليها المشتركون في المنصتين والإنتاجات الجديدة الخاصة بهما وخططهم للتفوق على المنافسين، تفاصيل الصفقة



في السطور التالية:



أعلنتم مؤخرا عن الاندماج بين «OSN» و«أنغامي»، الشركتين الرائدتين في الترفيه بالشرق الأوسط.. ما الهدف من صفقة الاندماج هذه؟



٭ جاء هذا التعاون كأمر طبيعي بوصفنا اثنين من أبرز أقطاب قطاع الترفيه الإقليمي، حيث يهدف إلى الارتقاء بتجربة البث الرقمي من خلال الجمع بين أفضل المحتوى الموسيقي والمرئي ضمن منصة واحدة، مع الاستفادة من التميز التكنولوجي الخاص بأنغامي وتقديم محتوى OSN الاستثنائي المخصص بما يتناسب مع التفضيلات المتغيرة لمتابعينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



هل سيحمل هذا الكيان الضخم اسما جديدا؟ وهل سيخضع لأي تغييرات في الهيكلية؟



٭ نركز حاليا على الدمج بين إمكاناتنا بسلاسة لتقديم تجربة ترفيهية لا تضاهى، علما أننا سنعلن تباعا عن أي تغييرات في الهيكلية.



ما المزايا التي سيحصل عليها المشتركون؟ وما التطبيقات الجديدة التي تعتزمون إطلاقها؟



٭ سيكون مشتركونا على موعد مع تجربة معززة تجمع بين أفضل المسلسلات والأفلام والموسيقى والبودكاست التي يقدمها كلا التطبيقين، وعلى الرغم من أن التفاصيل لم تتحدد بعد، يبقى التزامنا راسخا بتقديم ما يتجاوز المحتوى وصولا إلى تجربة غامرة متكاملة.



هلا حدثتنا عن التغييرات التي ستطول الأصول ورأس المال؟



٭ ستقدم OSN مبلغ 50 مليون دولار أميركي لدعم أنغامي من أجل التأكد من تمكين الكيان المدمج من تنفيذ خطة أعماله الطموحة.



كيف ستوظفون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة مستخدم سلسة ومنتج مبتكر؟



٭ يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تخصيص تجربة المستخدم والمحتوى المقترح، ولاسيما مع الدعم الذي توفره إمكانات أنغامي التكنولوجية في المجال، حرصنا على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في صفقاتنا الأخيرة، بما فيها الشراكة الاستراتيجية مع غوغل كلاود ولاسيما Vertex AI، مما أتاح لنا إمكانية الانتقال بسرعة نحو التخصيص الفائق لتجربة المشتركين.



ما خطتكم للاستفادة من المكتبتين الضخمتين وإنتاج المحتوى الأصلي الجديد خلال عام 2024؟



٭ يحفزنا الجمع بين مكتبة محتوى الفيديو الواسعة لمنصة +OSN مع مكتبة الموسيقى الغنية لمنصة أنغامي وإمكاناتها في مجال التكنولوجيا على إطلاق حقبة جديدة من الإمكانات الإبداعية غير المحدودة، ونهدف إلى الاستفادة من هذه المكتبات الواسعة وبدء إنتاج محتوى أصلي وجديد.



ما التحديات التي واجهتكم لاستكمال هذه الصفقة؟



٭ تواجه الصفقات من هذا الحجم العديد من التعقيدات، إلا أننا تجاوزنا هذه التحديات الآن.



ما الجديد الذي يمكننا توقعه من OSN، منصة الترفيه العملاقة في المنطقة العربية، خلال الفترة المقبلة؟



٭ نعمل على وضع اللمسات النهائية على هذه الصفقة الطموحة ودمج جوانب الأعمال الأخرى ضمن محفظتنا فيها، ونرى أن الفترة القادمة ستتميز بالنمو المتزايد والشراكات الموسعة، كما نؤكد التزامنا الراسخ بإعادة رسم ملامح القطاع من خلال الابتكار والتعاون، ما يضمن استمرار OSN في طليعة تجارب الترفيه التحولية في العالم العربي.



هل نتوقع إنتاجات خاصة جديدة، لاسيما بعد الدمج بين أضخم منصتين ترفيهيتين لمحتوى الموسيقى والفيديو في الشرق الأوسط؟ وما خطتكم للتفوق على المنافسين؟



٭ بالتأكيد، يسهم الاندماج بين منصتي +OSN وأنغامي بإطلاق حقبة جديدة من التعاون الإبداعي. وانطلاقا من موقعنا كأضخم منصتين ترفيهيتين في الشرق الأوسط، نلتزم بتقديم إنتاجات فريدة عالية الجودة تتجاوز المعايير التقليدية. كما تتمثل خطتنا في وضع معيار جديد للتميز في إنشاء المحتوى وتزويد جمهورنا بباقة متنوعة من الإنتاجات التي تلبي جميع تفضيلاتهم المتطورة.