

تنطلق غدا منافسات بطولة الكويت الآسيوية لرماية الأطباق، والتي تستمر حتى 22 من يناير الجاري، بمشاركة 26 منتخبنا. ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة، الاجتماع الفني، وتدريبات غير رسمية للمنتخبات المشاركة، على أن يختتم في الساعة السادسة بحفل الافتتاح.



وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود أن الرماية الآسيوية باتت رقما صعبا على الصعيد الدولي بفضل تحقيق أبطالها العديد من الانجازات الكبرى واستضافة البلدان الاسيوية لأهم البطولات باللعبة، مشيدا بالعمل المميز للجنة المنظمة الكويتية للاستعداد لتدشين البطولة.



بدوره، قال رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية م.دعيج العتيبي إن الدعم المقدم من رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي للبطولة يؤكد أهميتها كونها تقام تحت إشرافهما وهي مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.