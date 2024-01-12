الاستفادة من المياه المعالجة لاستخدامها في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات

الدولة تمتلك 60% من أسهم الشركة 50% للمواطنين و10% للحكومة وسيتم مستقبلاً فتح المجال للمواطنين للاكتتاب العام في المحطة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد ان مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بأم الهيمان من اهم مشاريع خطة التنمية في البلاد ومن المشاريع الرائدة في معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.



وأضاف الأستاد في تصريح لـ «كونا» خلال جولة تفقدية شملت مشروع التوسعة و«محطة ضخ الصرف الصحي» التابعة للمشروع بمنطقة صباح الأحمد أن المشروع يخدم مناطق محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وبتكلفة مالية نحو 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليارات دولار) وبطاقة استيعابية تقدر بـ 500 ألف متر مكعب.



وأضاف أن أهمية المحطة تكمن في الاستفادة من المياه المعالجة للاستخدام في المزارع والزراعة التجميلية والمحميات وكذلك احتياجات شركة نفط الكويت من هذه المياه بالتوافق مع البيئة، فضلا عن الاستفادة من غاز «الميثان» الناتج عن محطات المعالجة لتوليد الطاقة للمحطة.



وأوضح د.الأستاد أن المشروع جاء بالتعاون مع هيئة الشراكة وشركة ألمانية وأخرى كويتية متخصصة في هذا المجال، مشيرا الى انه سيتم في المستقبل فتح المجال للمواطنين في الاكتتاب العام في المحطة.



وبين أن الدولة تمتلك 60% من اسهم الشركة مقسمة 50% للمواطنين و10% للحكومة متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار فيما تمتلك شركة (أم الهيمان لمعالجة المياه) 40%.



وعلى صعيد متصل، قال الوزير الاستاد انه وبتوجيهات القيادة السياسية وبإرادة كويتية تم إنهاء أزمة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد، حيث تم تشغيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي فيها تجريبيا وذلك بغية التسهيل ورفع المعانات على المواطنين القاطنين فيها.



ولفت الى أنه وبعد تشغيل المحطة ستتم دراسة الأثر البيئي الناتج عن أزمة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد وتشكيل لجنة تقصي حقائق لحصر الأضرار البيئية وقصور البنى التحتية للدولة، إضافة الى دراسة شاملة للوضع الصحي للصرف الصحي والمياه المعالجة لضمان خلق بيئة صحية متوافقة مع المعايير الصحية العالمية.



وأكد أهمية التغيير الهيكلي في قطاع الهندسة الصحية بالوزارة والذي يفتقر الى الامكانات المطلوبة في الوقت الحاضر مما نتجت عنه الأزمة، مبينا انه يتم حاليا تحديد أسباب تأخر محطة الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع تفاديا لتكرار سيناريو مدينة صباح الأحمد.



بدوره، قال كبير المهندسين الاختصاصيين مدير إدارة مشاريع أم الهيمان أحمد الصالح في تصريح مماثل انه تم الانتهاء من ربط مياه الصرف الصحي لمنطقة صباح الأحمد بالمحطة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار تنظيف الشبكة من قبل المؤسسة.



وأضاف «كما تم إيصال التيار الكهربائي للمحطة اليوم من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجار فحص جميع المعدات إيذانا بتشغيل المحطة خلال الساعات القادمة».



وأفاد الصالح بأنه تم العمل على إنهاء جميع عوائق المشروع بتوجهات الوزير الاستاد وتعاون جهات الدولة متمثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الشراكة ووزارة الإسكان وهيئة الزراعة.