بشرى شعبان



كشفت مديرة إدارة العلاقات والإعلام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس عن إطلاق الهيئة حملة توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة حول المستندات المطلوبة واللجان المختصة بهدف توعية المراجعين بكل الإجراءات الخاصة بقطاعات الهيئة المختلفة.



وقالت الخميس في تصريح لـ «الأنباء» ان إجراءات الخدمات الطبية واللجان المختصة والتي تشمل فتح ملف طبي اول مرة تتطلب تقريرا طبيا حديثا من مستشفى حكومي مع البطاقة المدنية الأصلية لتحديد موعد لجنة وحضور المريض قبل الموعد بربع ساعة للجنة المعنية، وتقبل التقارير من أي مستشفى حكومي أو المستشفى العسكري ومستشفى شركة النفط.



وأوضحت ان اللجان الطبية المتخصصة في الهيئة كالآتي:



٭ لجنة حركية كبار من سن 13 عاما وما فوق.



٭ لجنة حركية صغار تحت سن 12 عاما.



٭ لجنة بصرية لجميع الأعمار.



٭ لجنة سمعية لجميع الأعمار.



٭ لجنة ذهنية ونفسية وتعليمية من 13 عاما وما فوق.



٭ لجنة جسدية كبار من 13 سنة وما فوق.



٭ لجنة جسدية صغار تحت 12 سنة.



٭ لجنة تطورية شاملة: الجسدية والحركية والذهنية والنفسية والتعليمية من 3 حتى 6 سنوات.



المزايا المالية



وأشارت إلى إيقاف صرف بدل السائق أو الخادم والمساعدة المالية الشهرية للمعاق في حالتين هما الوفاة ويجب إبلاغ الهيئة وتزويدها بصورة من شهادة الوفاة للمعاق وتسليمها للسجل العام حتى لا تكون هناك مساءلة قانونية ومطالبة بالمستحقات المالية التي صرفت بغير وجه حق، وعند التحاق المعاق بوظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يجب عليه إحضار صورة من مباشرة العمل لقسم المخصصات المالية لوقف المساعدة حتى لا تكون هناك مساءلة قانونية مع استمرار صرف بدل السائق أو الخادم.



إلغاء الإعاقة



وذكرت انه يتم إلغاء الإعاقة في حال الشفاء التام وتطور الحالة بشكل إيجابي بالتحسن مثل زراعة الكلى ويتم ذلك من خلال الإفادة بتقرير طبي للجنة المختصة، وكذلك يستطيع ولي الأمر طلب موعد لجنة لإلغاء الإعاقة في حال التحسن أو الشفاء التام للمعاق.



سرية الشكاوى



ولفتت الخميس إلى انه في حال وجود شكوى أو ملاحظة على المدرسة أو الحضانة أو المؤسسة أو معلم أو معلمة فعلى ولي أمر الطالب التوجه للسجل العام في مقر الهيئة بحولي لتقديم شكوى خطية لحفظ حق المشتكي، والذي يترتب عليه اتخاذ إجراءات حازمة في سرية تامة بدون ذكر اسم ولي الأمر أو الطالب.



وتابعت: كما يقوم فـــريق لجنة التفـــتيش والرقابة التابعة للهيئة بالمساعدة وأخــــذ الشكــــوى بعين الاعتبار ولفت نــظر الجهة المقــــصرة وما يترتب علـــيه بعد ذلك ويتم التحقيق فــــي الشؤون القانونية بالهيئة.