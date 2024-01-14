آلية جديدة لدعم المنتجات الوطنية واستخدامها في مشاريع «الأشغال» سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها

عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الاشغال العامة تمكن من تبسيط الاجراءات واختصارهــــا وميكنتها وبصدد رفعها على البوابة الالكترونية للوزارة، مشيرة الى انه تم تجهيز خدمات المركز الحكومي لرفعها عبر تطبيق سهل الحكومي، وأصدر القطاع تعميما يقضي بميكنة كل المراسلات ووقف تسليم واستلام الكتب الورقية داخل القطاع، وذلك من تاريخ 10 يناير2024. وأضافت المصادر ان المركز الحكومي اعتمد آلية تعيين قائمة جهات تقويم المطابقة «المختبرات المحايدة» وبصدد الحصول على شهادة الايزو 17025 من جهات ذات كفاءة تقوم بإجراء الاختبارات والفحوصات بما يحقق ضبط الجودة في مشاريع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري. وأشارت الى انه تم استكمال جميع متطلبات اعتماد المختبرات الموقعية لكل العقود الجارية التابعة لمشاريع الطرق، وتم تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص من خلال إتاحة الفرصة لجميع الجهات المختصة من القطاع الخاص للتقدم والمشاركة كمختبر محايد في مشاريع وزارة الأشغال العامة.



ولفتت الى أن الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث في وزارة الاشغال العامة م.إيمان العمر، حرصت على تنفيذ استراتيجية أعدتها تهدف الى الارتقاء بالجودة وتمكين المختبرات من القيام بالفحوصات وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وسرعة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريرها السنوي لعام 2022/2023.



وسردت المصادر أبرز إنجازات قطاع المركز الحكومي خلال العام 2023 بالإضافة إلى الجديد لدى القطاع من مهام وأعمال ، ومن أهمها:



- اعتماد آلية تعيين قائمة جهات تقويم المطابقة «المختبرات المحايدة» وبصدد الحصول على شهادة الايزو 17025 من جهات ذات كفاءة تقوم بإجراء الاختبارات والفحوصات بما يحقق ضبط الجودة في مشاريع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.



- استكمال جميع متطلبات اعتماد المختبرات الموقعية لكافة العقود الجارية التابعة لمشاريع الطرق.



- تطوير بند المختبرات الموقعية في العقود المستقبلية، حيث تم اعتماد المختبرات المحايدة (جهات تقويم المطابقة) كطرف ثالث لإجراء فحوصات ضبط الجودة لمشاريع الطرق.



- تعيين 3 مختبرات محايدة كجهات تقويم مطابقة وجاري السير في استكمال الجهات الأخرى.



- تعيين جهات تقويم المطابقة من خلال منح المختبرات المحايدة شهادة من قطاع المركز الحكومي تثبت إمكانياته الفنية في القيام بأنشطة محددة، وبذلك تم تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص.



- القيام بزيارات تقييمية تفقدية دورية تتم من قبل إدارة ضبط الجودة للجهة المعينة للمراقبة والتحقق من استمرارية تطبيق الاشتراطات.



- وفي حال مخالفة المختبر بعد التعيين يتم إيقاف المختبر والحذف من قائمة الجهات المعينة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.



وفي حال فشل جهة تقويم المطابقة في تصحيح حالات عدم المطابقة المرصودة، يعلق التعيين، أو يلغى حسب حالة عدم المطابقة ويحرم من استكمال المشروع ويتم اختيار مختبر معتمد آخر من القائمة والهدف ضمان جودة أعمال الاسفلت.



- سعيا نحو التحول الرقمي وتسهيل تقديم خدمات المركز الحكومي للمواطنين والشركات تم حصر وتبسيط الاجراءات واختصارها وميكنتها وبصدد رفعها على البوابة الالكترونية للوزارة، وتم تجهيز خدمات المركز الحكومي لرفعها عبر تطبيق «سهل»، كما تم استحداث فحوصات جديدة لرفع الايرادات.



- تم وضع آلية لدعم المنتجات الوطنية المعتمد من المركز الحكومي المطابق للمواصفات القياسية والمتطلبات التعاقدية وتفعيل استخدامها في مشاريع الوزارة، وسيتم الاعلان عنها فور اعتمادها.



- حصلت الوزارة على الموافقات اللازمة وتم التوقيع، وجار توريد بوابات أمنية للمداخل والمخارج الرئيسية لمبنى المركز الحكومي.



- تكويت موظفي الاستقبال وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين عبر تجهيز قاعة لاستقبال المراجعين.



- إعداد مستندات وطرح وترسية وبصدد التوقيع لممارسة توريد وصيانة كاميرات أمنية داخل مختبرات المركز الحكومي.



- طرح وترسية وتوقيع ممارسة مؤقتة لأعمال صيانة مبنى المركز الحكومي.



- توريد الأجهزة الحديثة الخاصة بفحص الأسفلت في المختبر والتدريب على التشغيل والفحص حسب أحدث المواصفات.



- دعم المختبرات بأجهزة ومعدات وآليات جديدة عبر ترسية مناقصة توريد وصيانة أجهزة ومعدات لمختبرات الطرق لتقييم حالة الطرق والقيام بفحوصات التربة.



- إعداد مستندات مناقصة توريد أجهزة مختبرية ومعدات لمختبرات الطرق والانشاءات بقطاع المركز الحكومي، وتم أخذ الموافقات اللازمة، وبصدد الطرح لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



- انجاز 52 طلب فحص السلامة الانشائية من جهات متعددة منها وزارة المالية، وزارة التربية، الهيئة العامة لشؤون القُصر، الهيئة العامة للرياضة.