ليالي المنصوري: أنهينا مرحلة الاختبار وإطلاق اللائحة رسمياً الشهر الجاري



علي إبراهيم





كشفت مدير إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م.ليالي عبدالله المنصوري، أن الهيئة تعمل وفق خطة طموحة من أجل منع عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر الهواتف من خلال استخدام أرقام هواتف مشابهة للأرقام المحلية، تستهدف من خلالها ربط كافة الشركات العاملة في الكويت بخدمات التعريف بهوية المتصل. وقالت المنصوري في تصريح لـ «الأنباء» إن هجوم انتحال الشخصية الإلكتروني من خلال أرقام الهواتف المزيفة «Caller ID spoofing» يستهدف العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي بدأت الكويت التعامل معه عبر العمل على مشروع التعريف بهوية المتصل. وأضافت المنصوري أن هيئة الاتصالات أنهت مرحلة الاختبار لمشروع التعريف بهوية المتصل بنجاح، ويتوقع أن يتم إطلاق اللائحة الخاصة به رسميا خلال الشهر الجاري، إذ يعد المشروع خطوة مهمة ورئيسية في مواجهة تزايد محاولات استهداف المواطنين والمقيمين بالاحتيال الإلكتروني عبر المكالمات الهاتفية.



ولفتت المنصوري إلى أن الهيئة انتهت من إجراءات تعريف شركات الاتصال المحلية على الشبكة بالإضافة إلى هيئة الاتصالات، وأن أي مكالمات ستأتي من أرقام تلك الشركات سيكون معرف بها اسم الشركة فوق الرقم حتى ولو لم يكن مسجلا على هاتف العميل وهو ما يزيد من موثوقية تلك الأرقام ويغلق الباب أمام منتحلي صفة تلك الجهات. وأشارت المنصوري إلى ان الهيئة تتجه حاليا بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي للتعريف بهوية البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق الكويتي، وكذلك التعريف بشركات الصرافة وهو ما يغلق الطريق أمام منتحلي صفة تلك المؤسسات المالية.



وذكرت أن الهيئة تعمل أيضا على التعريف بهوية الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، كونها أحد مزودي الخدمات الرئيسيين الذين يقدمون خدماتهم إلى شرائح واسعة من العملاء. وقالت المنصوري إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خطة ربط كافة الشركات العاملة في السوق الكويتي بصورة مباشرة بنظام التعريف بهوية المتصل، بحيث تكون كافة أرقام الشركات معرفة على الشبكة بصورة تلقائية.



وأكدت المنصوري أن الأولوية في تلك الخطوة ستكون للشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بتقديم خدمات مباشرة للعملاء الأشخاص، وبالأخص الشركات التي تقدم خدمات مالية أو تلك التي تكون خدماتها مقترنة دائما بعمليات مدفوعات مالية. وأشارت إلى أن ربط كافة الشركات سيكون بمنزلة تحصين للكويت من آليات انتحال الشخصية الإلكتروني عبر الهاتف بما يغلق باب الاحتيال الإلكتروني من هذا الجانب. وأوضحت المنصوري أن من ضمن خطط الهيئة إطلاق خدمة عبر موقعها الإلكتروني مختصة بخدمات التعريف بهوية المتصل لتكون بوابة الشركات والجهات الحكومية لاتخاذ الخطوات المطلوبة للتعريف بهويتها على الشبكة.