علاء مجيد

بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في ديسمبر الماضي نحو 2.002 مليار دينار بارتفاع قدره 16 مليون دينار وبنسبة 0.8% عن شهر نوفمبر الماضي البالغ 1.98 مليار دينار، مقسمة الى 1.97 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.496 مليون دينار. وتراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال ديسمبر، حيث وصلت لمستوى 1.121 مليار دينار، مقارنة بمستوى 1.126 مليار دينار بنهاية نوفمبر، في حين ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت بنهاية ديسمبر إلى 660.96 مليون دينار مقارنة مع 642.71 مليون دينار بنهاية نوفمبر.



وزادت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية ديسمبر 113.18 مليون دينار، مقارنة مع 111.74 مليون دينار بنهاية نوفمبر، وصعدت فئة الدينار لتبلغ بنهاية ديسمبر 48.38 مليون دينار مقارنة مع 47.83 مليون دينار بنهاية نوفمبر، كما تقدمت فئة النصف دينار لتبلغ 14.49 مليون دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة مع 14.12 مليون دينار بنهاية نوفمبر.



أما على مستوى المسكوكات فقد حافظت كافة فئات المسكوكات خلال ديسمبر على مستويات نوفمبر عند 31.49 مليون دينار، فقد بلغت فئة الـ 100 فلس بنهاية ديسمبر الماضي 14.21 مليون دينار وهو نفس مستوى نوفمبر، وسجلت فئة الـ 50 فلسا مستويات 9.98 ملايين دينار، وفئة الـ 20 فلسا مستويات 4.08 ملايين دينار.



كما بلغت فئة الـ 10 فلوس بنهاية ديسمبر عند مستوى 1.93 مليون دينار، وفئة الـ 5 فلوس عند مستوى 1.1 مليون دينار، وأخيرا سجلت فئة الـ 1 فلس بنهاية ديسمبر مستوى 12.76 ألف دينار وهو نفس مستوى شهر نوفمبر السابق.