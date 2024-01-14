في إطار جهودها المستمرة لضمان استمرارية أعمالها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حصلت هيئة أسواق المال على شهادة ISO 22301، وهي شهادة دولية تؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى مستويات إدارة استمرارية الأعمال، وتغطي هذه الشهادة جميع عمليات الهيئة ومراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم، بأن الهيئة اتبعت نهجا منظما وفعالا لتحقيق هذا الإنجاز، يتمثل في القدرة على إدارة الاضطرابات، واستعادة العمليات الحيوية، والحفاظ على العمليات الأساسية في مواجهة الأحداث الطارئة، كما نفذت الهيئة اختبارات دورية لضمان جاهزيتها وتحسين نظام برنامج استمرارية الأعمال باستمرار.



وأكد أن المراجعة التي أجراها مدققون عالميون من شركة Bureau Veritas أثبتت امتثال الهيئة لمعايير ISO 22301. هذا، وقد تمت المراجعة على مرحلتين: المرحلة الأولى في الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2023، حيث تمت مراجعة المستندات والتحقق من توافقها مع المتطلبات الفنية. أما المرحلة الثانية فكانت خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2023، والتي ركزت على التأكد من تطبيق المتطلبات الفنية في بيئة عمل الهيئة.



وأشار الملحم إلى أن الحصول على هذه الشهادة يعزز ثقة المستثمرين والشركاء في السوق المالية الكويتية، ويؤكد التزام الهيئة بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والأمان، حتى في أوقات الأزمات.