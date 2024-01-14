وثائق ملكية خاصة بمساحات تبدأ من 250م2

المدير العام لشركة الأنصار المتحدة العقارية د.تهاني العدواني: نسعى لأن يكون مشروع أرزاق وجهة رئيسية للمستثمرين في القطاعات الحرفية والخدمية والصناعات الخفيفة



يشكل مشروع أرزاق الحرفي الحاضنة المثالية لإطلاق الأنشطة التجارية والحرفية والصناعات الخفيفة، فالمشروع يقدم فرصا استثمارية واعدة مع بداية عهد واعد وقيادة حكيمة تحرص على تحقيق الرؤية المستقبلية للكويت وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيقها وتشجع المزيد من المشاريع التنموية بما ينعكس إيجابا على تنويع مصادر الدخل وزيادة النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التطوير والتنمية من خلال رؤية كويت جديدة 2035 والتي تسعى إلى تنمية القاعدة الصناعية الحرفية وتحقيق تنوع في مصادر الدخل المحلي وخلق بيئة أعمال منتجة، مما ينعكس إيجابا على الكيانات الاقتصادية ويزيد التفاؤل نحو مستقبل الاقتصاد المحلي مع ضمان استمرارية تدفق الأعمال التنموية في الكويت بوتيرة أكثر استدامة وتنوعا.



موقع المشروع



وقالت المدير العام لشركة الأنصار المتحدة العقارية د.تهاني العدواني: يأتي مشروع أرزاق الحرفي ليكمل منظومة المشاريع الحيوية التي تشهدها المنطقة الجنوبية للكويت حاليا كمشروع سكة الحديد والذي يمتد من الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية وصولا إلى الشدادية شمالا، وغيرها الكثير من المشاريع الترفيهية والتجارية والسكنية والتي تشكل منظومة معمارية متكاملة وتزيد من أهمية المشروع الجغرافية من خلال موقع المشروع الحيوي في منطقة الفحيحيل، والذي يشكل امتدادا للمنطقة الصناعية من جهة الغرب والمراكز التجارية في الشمال والشرق، جعل المشروع نقطة التقاء تلبي احتياجات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.



أهمية المشروع ومكوناته



فعلى ضوء دراسات السوق المحلية تبينت الحاجة للأنشطة الصناعية الحرفية والتجارية وضرورة سد النقص في السوق المحلي للأراضي الحرفية وذات الطابع الصناعي الخفيف، لاسيما مع استكمال استغلال الأراضي الحرفية المشابهة، فالطلب على العقارات الحرفية ارتفع بشكل ملحوظ وغير مسبوق خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك بالتزامن مع الدعم المقدم من قبل الدولة للمبادرين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف إطلاق مشاريعهم المختلفة وأهمية وضرورة تمكينهم من أجل خلق التنوع في المجالات الاقتصادية المختلفة.



ويأتي مشروع أرزاق بهدف خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال سواء من حيث البنية التحتية المتكاملة المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية، أو الموقع الحيوي المهم، أو من حيث المساحات المختلفة المتاحة، مما يجعلها في متناول شرائح مختلفة من المستثمرين والمهتمين بالشراء من خلال وثائق ملكية خاصة للقسائم بخلاف المناطق الصناعية الأخرى والتي تعتبر تحت بند حق الانتفاع، مما يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق منافعه. إن ما يميز مشروع أرزاق عن غيره هو تنوع مساحات القسائم المعروضة، حيث لا تقل مساحاتها عن 250م2 وتزيد على 5000م2 بإجمالي 190 قسيمة حرفية بنسب بناء مشجعة.



وبفضل المزايا العديدة التي يوفرها مشروع أرزاق فإنه من المتوقع أن يستقطب المشروع نطاقا واسعا من الأنشطة التجارية والحرفية الصناعية المعتمدة لدى بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة في الكويت والتي تشكل 27 نشاطا تجاريا خدميا، فالمشروع يشكل بيئة مثالية لإطلاق الأنشطة التجارية والحرفية والصناعات الخفيفة التي ترفد الاقتصاد الوطني بفرص عمل جديدة وتفتح أبوابا واسعة للعمل والكسب، سواء كان هذا العمل حرفيا أساسيا أو نشاطا صناعيا أو فكرة خدمية مبتكرة.



البنية التحتية للمشروع



فقد قامت شركة الأنصار المتحدة العقارية بعمل دراسة متكاملة للبنية التحتية للمشروع بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضبط الجودة والتوافق مع أعلى المعايير وبالاستعانة بمكتب تطوير إقليمي ومكتب استشاري عالمي لتطويرها بدءا من الموقع الجغرافي للمشروع واتصاله بمحيطه بشبكة من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية وتجهيزه بشبكة خدمات متكاملة من تغذية كهرباء واتصالات وإنارة شوارع وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وشبكة الإطفاء بالإضافة إلى خزانات ومحطات ضخ ومعالجة وحدائق خضراء محيطة بالمشروع تتم تغذيتها من خزانات داخلية ومواقف سيارات سطحية.



وللتواصل وللمزيد من تفاصيل حول المشروع يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لأرزاق الحرفي www.arzagcraft.com







