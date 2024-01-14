صقر آل بن علي: 2023 فرصة أخرى جعلتنا على مقربة أكثر من جميع فئات المجتمع

نعمل على تنويع برنامجنا الاجتماعي ليشمل الفعاليات في جميع القطاعات داخل الكويت

تقديم مساعدات غذائية ووجبات الإفطار ضمن برنامجنا الخيري بشهر رمضان الكريم

دعم حملة «لنكن على دراية» لتحقيق الشمول المالي بين صفوف جميع فئات المجتمع



نجح البنك الأهلي الكويتي في إبراز حضوره على المستوى الاجتماعي داخل الكويت على مدار العام 2023 من خلال تنظيم ورعاية ودعم العديد من الفعاليات، ضمن إطار برنامجه الحافل للمسؤولية الاجتماعية التي يوليها البنك أهمية كبرى.



ويتميز برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي بالتنوع، إذ يشمل المشاركة في رعاية البطولات الرياضية، والفعاليات الصحية والثقافية، ويحرص على اقتناص جميع الفرص الممكنة لإبراز دوره وتعزيز حضوره بين أوساط جميع الفئات داخل المجتمع الكويتي.



برنامج المسؤولية الاجتماعية



وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي: «لقد شكل عام 2023 مناسبة أخرى جعلتنا على مقربة أكثر من جميع فئات المجتمع الكويتي، ضمن إطار خططنا التي نعمل على تطويرها باستمرار من أجل تنويع برنامجنا ليشمل الفعاليات في جميع القطاعات داخل الكويت».



وأوضح آل بن علي أن برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي خلال عام 2023 شمل إقامة العديد من الفعاليات منذ بداية العام، وامتد ليشمل شهر رمضان الفضيل، والمشاركة في الأعياد الوطنية للكويت، فضلا عن المساهمة بنشر الوعي المصرفي والمالي في إطار حملة لنكن على دراية من أجل تحقيق الشمول المالي بين أوساط جميع الفئات في الكويت.



وبين أن البنك الأهلي الكويتي عقد في الوقت نفسه العديد من الاتفاقيات وتواجد في العديد من المجمعات التجارية، من أجل التعرف على احتياجات الرواد وأفراد المجتمع لدراستها والعمل على تنفيذها بأفضل طريقة ممكنة.



وذكر أن الرياضة تحتل في الوقت نفسه مكانة مرموقة في برنامج البنك السنوي، بحيث يشارك موظفوه في العديد من بطولات كرة القدم وبطولات البادل وغيرها، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وغيره من الجهات داخل الكويت.



معارض مختلفة



وقال آل بن علي: «لقد شهد عام 2023 نشاطا بارزا لفريق عمل البنك للمشاركة في العديد من المعارض، بما يشمل رعاية المعرض الكويتي - الفرنسي للزراعة المائية وغيره، كما رعى البنك فعاليات مؤتمر اتحاد الطلبة في المملكة المتحدة، ضمن إطار حرصه على التواصل مع طلبة الكويت في الخارج وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة التي يحتاجون إليها، ومساعدتهم على تنفيذ معاملاتهم المصرفية بأسهل طريقة ممكنة».



ونظم البنك خلال هذا المؤتمر العديد من المسابقات الخاصة بالطلبة، مع تقديم الهدايا القيمة للفائزين، بما يواكب خططه المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف لتعزيز سمعة البنك الرائدة بين أوساط جميع الفئات داخل المجتمع الكويتي.



وساهم البنك أيضا في رعاية العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام، ومن بينها رعاية نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم، ونهائي كأس سمو ولي العهد، وفعالية نادي بورشه الكويت، وبطولة البادل الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبطولة النخبة العربية الثالثة للتنس التي أقيمت في قطر، ضمن إطار اهتمامه الدائم بدعم الرياضة الكويتية والمساهمة في تطويرها على جميع المستويات.



حرص البنك الأهلي الكويتي على إقامة العديد من الأنشطة الخيرية خلال شهر رمضان الكريم، وتعاون مع جمعية الهلال الأحمر من أجل تقديم صناديق الماجلة الغذائية للأسر المتعففة، إلى جانب القيام بجولات ميدانية في العديد من المناطق مثل خيطان وجليب الشويخ والصليبية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، إلى جانب رعاية بطولة بيت العثمان للكيرم.



لنكن على دراية



استمر البنك أيضا خلال عام 2023 بتقديم الدعم الشامل لفعاليات حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، التي تهدف الى تعزيز الوعي وتحقيق الشمول المالي في صفوف المجتمع الكويتي حول الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتنوعة للبنوك، إذ قام بإعداد محتوى مميز ونشره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل فروعه.



من ناحية ثانية، نظم البنك العديد من بطولات لنكن على دراية للبادل بمشاركة كبيرة من الرجال والنساء والصغار، وأقام على هامشها العديد من المسابقات التوعوية حول مواضيع الحملة المتنوعة، مع تتويج الفائزين بجوائز قيمة.



كما تواجد البنك في العديد من المجمعات التجارية، ومن بينها مجمع البستان لتوعية رواد المجمع ماليا ومصرفيا، وتعريفهم على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية المتنوعة التي يوفرها لجميع فئات العملاء في السوق المحلي.



الثقافة المالية



في الوقت نفسه، قام البنك بسلسلة من الزيارات إلى العديد من المدارس الخاصة المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، من أجل إقامة محاضرات توعوية ضمن سعيه لنشر الثقافة المالية بين أوساط الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وتعريفهم على العديد من المصطلحات والخدمات المصرفية التي تقدم لجميع فئات المجتمع.



وشهدت الزيارات تفاعلا كبيرا من أكثر من 600 طالب وطالبة الذين حرصوا على الاستفادة من البرنامج المميز الذي قدمه البنك، من أجل زيادة ثقافتهم المالية والمصرفية واستخدام المصطلحات بشكلها الصحيح، والاستفادة من المعلومات التي قدمها لهم فريق الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك ضمن المحاضرات خلال حياتهم اليومية، وهو ما يأتي ضمن هدف البنك الأهلي الكويتي الراسخ بتحقيق الشمول المالي بين أوساط جميع الفئات.



وأكد آل بن علي في نهاية تصريحه حرص البنك الأهلي الكويتي على تطوير برنامجه للمسؤولية الاجتماعية خلال العام الحالي، معربا عن تطلعه للمشاركة في العديد من الفعاليات التي تعود بالنفع والإيجاب على جميع المواطنين والمقيمين داخل الكويت.