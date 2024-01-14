أعلنت وزارة الدفاع التركية امس تدمير 29 هدفا «إرهابيا» شمالي العراق وسورية في عملية جوية أسفرت كذلك عن تحييد عدد كبير من «الإرهابيين» كانوا موجودين بالمواقع المستهدفة.



وذكرت الوزارة في بيان ان العملية جاءت ردا على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع «إرهابيين» لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق بمنطقة عملية «المخلب - القفل».



وأضاف البيان ان العملية شنتها القوات التركية بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.



واستهدفت الغارات التركية مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية «للإرهابيين» في مناطق (هاركوك) و(غارا) و(جبال قنديل) شمالي العراق وأهدافا «لإرهابيين» شمالي سورية.



وشدد البيان على أن «الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي».



وأكد أن القوات التركية اتخذت خلال الغارات كل التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة.



وووفق موقع «عنب بلدي»، استهدف الطيران التركي بعدة غارات جوية مواقع «لقوات سورية الديموقراطية» (قسد)، في بلدتي الرميلان والمالكية وريف القحطانية، شمال شرقي سورية.



وارتفع عدد قتلى الجيش التركي شمالي العراق إلى 9 جنود، إثر وفاة أربعة جنود متأثرين بجراحهم، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، عبر منصة «إكس».



وتداول ناشطون تسجيلات مصورة وصورا تظهر حجم النيران المشتعلة في عدة محطات نفط بريف القامشلي الشرقي.