

هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية ورئيس جهاز الكرة الشيخ تركي اليوسف أن النادي بصدد تعزيز صفوف الفريق الأول بمحترفين اثنين، الأول هو المهاجم الدولي البحريني مهدي حميدان، ليحل بديلا عن لاعب الوسط السنغالي أوسينو سيزار، والثاني من اختيار المدرب الكرواتي انتي ميشا وفقا لحاجة الفريق.

وقد ذكرت وسائل إعلام بحرينية أمس ان المهاجم الدولي مهدي حميدان تعاقد مع نادي السالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية. ومن المتوقع أن يباشر ميشا مهامه مع السالمية مساء غد، بعد راحة سلبية للفريق لمدة أسبوع منحها الجهاز الإداري للسماوي عقب ختام الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

وشكر اليوسف في حديثه لبرنامج «بالسنتر» في القناة الرياضية الثالثة، المدرب الوطني د. محمد المشعان على الفترة التي عمل فيها على رأس الجهاز الفني للسماوي، مضيفا ان انهاء التعاقد جاء بالتراضي وبرغبة الطرفين، كما تلقيت اتصالا من نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد بهذا الشأن أيضا، وأشار اليوسف إلى أن لاعب السالمية السابق الأردني عدي الصيفي قد أخذ مستحقاته المالية المنصوص عليها بالعقد مع النادي، وقد لعب معنا ثمانية مواسم، ولديه مبالغ سابقة لم يتم دفعها، وهذا الأمر يحدث في جميع الأندية، وليس حصرا في السالمية فقط، وقد حرصنا على الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه اللاعب قدر المستطاع، مع الإبقاء على الوفاء بالالتزامات المالية الأخرى للنادي، وتبقى له في ذمة النادي 515 ألف دولار يتم دفعها تباعا وفقا للإجراءات المتبعة بين النادي و«فيفا»، وبحسب آلية «تسوية» مسبقة تم الاتفاق عليها بين النادي واللاعب الأردني والاتحاد الدولي.