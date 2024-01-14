

روّج الفنان عبدالمحسن النمر، لفيلم «هجان» المنتظر عرضه 18 الجاري في دور السينما بالمملكة العربية السعودية، إذ نشر صورة من الملصق الدعائي للعمل عبر صفحته الرسمية على «انستغرام»، وظهر عليها منفردا بطريقة مناسبة لأحداث القصة، معلقا: «18 يناير ولادة ملحمة ابداعية سعودية بامتياز في صالات العرض».



العمل تأليف: عمر شامة، إخراج: أبوبكر شوقي ومفرج المجفل، وبطولة: عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، عمر العطاوي، شيماء الطيب، عزام النمري، وتولين بربود.



وكان لفيلم «هجان» تواجد في فعاليات الدورة السابقة من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كما كان له حضور أيضا في الدور الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.