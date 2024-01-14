

اعترفت الفنانة بسمة بأن فترة غيابها عن الوسط الفني خصمت الكثير من رصيدها، وأكدت في الوقت نفسه أنها غابت بمحض إرادتها، ولو عاد بها الزمن ستتخذ القرار نفسه.



وأضافت بسمة، خلال مؤتمر صحافي خاص بمسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني: «مهنة الفن شغلانة قاسية جدا وفيها حتة (البعيد عن العين بعيد عن القلب)، وأنا بعدت فترة عشان ظروف تخصني وليها علاقة باختياراتي».



وتابعت: «اختياراتي لن أغيرها حتى إذا عاد بي الزمن، لأن نتيجتها كانت أحلى شيء في عمري، وعندما قررت العودة تعاملت مع الأمر أنني أبدأ من جديد، لأنه أنا الذي أخذت قرارا باتخاذ خطوات للخلف، لذلك أردت أن أجعل الجمهور يثق بي مرة أخرى، ومينفعش أرجع وأحط رجل على رجل وأقول إني كنت في مكانة معينة، ولازم أكون واقعية ورجلي على الأرض حتى لو أحلامي في السماء».



واحتفل أبطال مسلسل «وبينا ميعاد 2»، بالعرض الخاص للعمل بحضور كل من: شيرين رضا، صبري فواز، أميرة أديب، تسنيم مطر، أسامة الهادي، علي السبع، وعدد من الفنانين الشباب الذين شاركوا في العمل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.